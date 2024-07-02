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Spor

Giovanni van Bronckhorst ve Samet Aybaba'dan millilere destek

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, milli takımda forma giyen Mert Günok, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'u arayarak başarılar diledi.

AA2 Temmuz 2024 Salı 18:19 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst ve Samet Aybaba'dan millilere destek
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, A Milli Takım kampında bulunan Mert Günok, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'u arayarak başarılar diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Samet Aybaba; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile bugün oynayacağı müsabaka öncesinde Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'la görüntülü konuştu.

Futbolculara başarılar dileyen Aybaba, "Tüm takıma başarılar diliyoruz. Bugüne kadar çok önemli şeyler yaptınız. Bu maçı da kazanıp bütün ülkeyi mutlu edeceksiniz. Kaliteniz var, birlikteliğiniz var, duygularınız var. Gönlümüz, kalbimiz, her şeyimiz sizinle." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst da milli oyuncularla yaptığı görüşmede şunları söyledi:

"Sizinle tanıştığım için mutluyum. Dün sezonun ilk günüydü. Siz doğal olarak katılamadınız, milli takımdasınız. Ama turnuvadan sonra sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Bugün büyük gün. Türkiye'nin ve Hollanda'nın maçı var. Çeyrek finalde Türkiye-Hollanda maçını izlemek harika olurdu. Umarım ülkenizi ve Beşiktaş'ı gururlandırırsınız. Bugün antrenmanda olacağım ama sizin maçınızı da izleyeceğim. Umarım maçta süre alır ve başarılı bir performans sergilersiniz. Başarılar diliyorum, İstanbul'da görüşürüz."

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