Siyah-Beyazlılar'da sezon başı göreve gelen, G.Saray'a karşı 5-0'lık zafer elde ederek Süper Kupa'yı kazanan ve 30 Kasım'da görevine son verilen Giovanni van Bronckhorst, doğum gününde Hollanda'dan AD Gazetesi'ne röportaj verdi.

Beşiktaş bölümünde çarpıcı ifadeler kullanan 50 yaşındaki hoca, "Geçen yaz G.Saray'a karşı 5-0'lık zafer yaşadım, kalede 2010'da da Uruguay'ın kalecisi olan Muslera vardı. Ben, şampiyondan 43 puan geride kalmış bir takım aldım. Elbette 4 ayda açığı kapatmam imkansızdı. Kovulmanın yaklaştığını hoca olarak hissedirsiniz. Kulüplerin sabrı çok azaldı. Baskı da giderek artıyor. Ama bu da bizim mesleğin parçası diyelim. 50 yaşına geldim ama Beşiktaş'ta baştan aşağı sağlık kontrolünden geçtim (gülerek) her şeyim iyi çıktı. Yeniden başlayabilirim" dedi