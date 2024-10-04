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  • Giovanni van Bronckhorst'tan taraftar açıklaması: Hiç başıma gelmemişti
Spor

Giovanni van Bronckhorst'tan taraftar açıklaması: Hiç başıma gelmemişti

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından konuştu.

4 Ekim 2024 Cuma 00:45 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst'tan taraftar açıklaması: Hiç başıma gelmemişti
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından konuştu.

İŞTE VAN BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:

"GARİP DUYGULAR"

"Garip duygular hissediyorum. İyi oynadık, gerçekten. Maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Maça ve oyuna bakınca, hak etmedik. Bir anlamda ders oldu, fırsatları gole çevirme konusunda."

"KARİYERİNİN EN İYİ GECESİ"

"Rakip kaleci kariyerinin en iyi gecesini oynadı. Oyuncularımla ilgili şikayet edeceğim bir durum yok. Skor istediğimiz bir skor değil. Her şeyimizi verdik. İleriye de ancak bu şekilde gidebiliriz."

"DESTEK ÖNEMLİ"

"Evimizde oynadığımızda taraftarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Bize gerekiyorlar. İlk yarı, en iyi oyunumuzda. Oyuncularla ilgili şikayet edeceğim bir şey yok. Her şeylerini verdiler. Skordan bağımsız olarak destek önemli."

"HİÇ BAŞIMA GELMEDİ"

"Maç içinde ıslıklamalar oldu. Anlamıyorum. Biri bana bunu açıklasın. Böyle bir performans sonrası böyle bir şey... Bu benim olduğum takımlarda hiç başıma gelmemişti."

  • Giovanni van Bronckhorst
  • Beşiktaş Teknik Direktörü
  • Eintracht Frankfurt

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