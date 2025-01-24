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Spor

Giovanni van Bronckhorst'un yeni görevi belli oldu

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmayan Giovanni van Bronckhorst, UEFA ile anlaşama sağladı. Hollandalı teknik direktör UEFA için maçları takip edecek ve analizler toplayarak organizasyona katkı sağlayacak.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 11:17 - Güncelleme:
Giovanni van Bronckhorst'un yeni görevi belli oldu
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Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Giovanni van Bronckhorst'un kariyerine nerede devam edeceği netleşti. Hollandalı teknik adam, UEFA bünyesinde görev alarak yeni bir sayfa açtı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra iki aydır boşta olan Van Bronckhorst, UEFA ile anlaşma sağladı ve resmi olarak imza attı. Hollandalı teknik adam, UEFA için maçları takip edecek ve analizler toplayarak organizasyona katkı sağlayacak.

BEŞİKTAŞ MACERASI 178 GÜN

Van Bronckhorst'un Beşiktaş macerası yalnızca 178 gün sürdü. Sezon başında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa zaferiyle güçlü bir başlangıç yapan teknik adam, ilerleyen dönemde beklenen performansı gösteremedi.

Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde siyah-beyazlı ekip, tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu sonuçlar, Beşiktaş yönetiminin yolları ayırma kararı almasına neden oldu.

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