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Spor

Giray Bulak: Elimizdeki dar kadroyla haftada 3 maçı çıkartamadık

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında evinde Erzurumspor FK'ye 2-0 yenilen Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 00:00 - Güncelleme:
Giray Bulak: Elimizdeki dar kadroyla haftada 3 maçı çıkartamadık
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında ağırladığı Erzurumspor FK'ye 2-0 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, ellerindeki dar kadroyla haftada 3 maçı çıkartamadıklarını belirtti.

Bulak, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın hakemini, rakip takımı ve kendi oyuncularını tebrik etti.

Tempo olarak oyuncularının düşeceğini beklediğini ifade eden Bulak, şöyle konuştu:

Çok mücadele ettiler, kazanma istekleri üst düzeydeydi. Oyuna yansıtamadığımız bazı şeyler var, çok pas yapamadık, önde baskı kuramadık. Elimizdeki dar kadroyla haftada 3 maçı çıkartamadık. Tempo olarak düşeceğimizi zaten bekliyorduk ama böyle bir mağlubiyet alacağımızı düşünmüyorduk. Puan kurtarsak avantaj olarak görüyorduk ama bunla beraber geriye düşmeyeceğiz.

Oyuncularına güvendiğini vurgulayan Bulak, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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