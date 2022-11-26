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Spor

Giray Bulak: Oyuncularımı istekli oynadıkları için tebrik ediyorum

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında evinde Bodrumspor ile 0-0 berabere kalan Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA26 Kasım 2022 Cumartesi 00:29 - Güncelleme:
Giray Bulak: Oyuncularımı istekli oynadıkları için tebrik ediyorum
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Bodrumspor maçının ardından A. Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Sanırım iyi bir maç oldu, oyuncularım yürekten oynadı." dedi.

Denizlispor, konuk ettiği Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından A. Denizlispor Teknik Direktör Giray Bulak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakemin iyi bir maç yönettiğini belirten Bulak, eksikliklerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Bulak, "Sanırım iyi bir maç oldu. Hakem arkadaşlar iyi yönetti, Bodrumspor iyi mücadele etti. Biz de geçen hafta mağlup dönmüştük, moralimiz bozuktu ama iyi bir kadromuz olduğunu biliyoruz. Fakat derin bir kadroya sahip olmadığımızı da biliyoruz. Eksikliklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Sanırım bu hafta oyuncularımızın bir kısmını kullanabileceğiz. Bugün çok fazla değişiklik yapamadık, rakip bu avantajı kullanırken biz kullanamadık." diye konuştu.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Maçta önemli pozisyonlardan yararlanamadıklarını ifade eden Bulak, "Gidip gelen bir maç oldu. İyi pozisyonlar bulduk. Atanın kazanabileceği bir maçtı. Kaçırdığımız iki net pozisyonda Çeçenoğlu'nun Berkant'ı görmemesi, Bekir'in de Ömer tercihini kullanması maalesef skora etki edecekken berabere bitirdik. Oyuncularım yürekten oynadı. Paslarımızı bir parça daha geliştirmemiz lazım. Kenar ve geçiş oyununu iyi oynadık. İki taraf da coşkuluydu. İzleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu ve futbolun bu anlamda güzel bir gecesi yaşandı diye düşünüyorum. Oyuncularımı kazanma amaçlı istekli oynadıkları için tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

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