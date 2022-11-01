Giray Bulak'tan Denizlispor'a 1.5 yıllık imza

Spor Toto 1. Lig'de son sıradan kurtulamayan Altaş Denizlispor'da geçen hafta Mesut Bakkal'la yolların ayrılması sonrası anlaşma sağlanan teknik direktör Giray Bulak, sözleşme imzaladı.

Kulüpte daha önce 2003-2005 yıllara arasında teknik direktörlük yapıp 17 yıl sonra göreve dönen 64 yaşındaki Bulak'ın imza törenine Asbaşkanlar Seyit Berber ve Nedim Demirkan katıldı.

Yeşil-siyahlılar, birçok kulüpte görev yaparak Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik direktörlerinden olan Bulak'ın imzasıyla ilgili, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Giray Bulak ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Giray Bulak'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bulak son olarak Balıkesirspor'da görev almıştı.