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Spor

Giresunspor 2'de 2 yaptı

GZT Giresunspor, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta çok kritik 6 puan elde etti.

IHA7 Mart 2022 Pazartesi 13:03 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:03
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20. Haftada deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendikten sonra 6 maç üst üste galip gelemeyen Çotanaklar, 27. Haftada sahasında oynadığı Göztepe karşılaşmasını 3-1 kazanarak 6 maçlık 3 puan özlemine son verdi.

28. Haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürdü.

Son 2 maçında 5 gol atan Yeşil Beyazlılar, kendi kalesinde ise 2 gol gördü.

GZT Giresunspor, 29. Haftada mücadelesinde 14 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'da, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Çotanaklar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

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