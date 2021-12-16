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Spor

Giresunspor: 4 - Altay: 5

Altay - Giresunspor rekabeti 44 yıl sonra Süper Lig'e taşınıyor... Geride kalan 12 maçta Altay'ın Giresunspor'a karşı galibiyet sayılarında 5-4 üstünlüğü bulunuyor.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:24
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Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Altay, yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki GZT Giresunspor-Altay müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Eric Björkander de hafta için takımla çalışmalara katıldı.

GİRESUNSPOR'LA 13. RANDEVU

Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti.

Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

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