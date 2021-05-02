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Spor

Giresunspor 44 yıllık hayalini gerçekleştirmek üzere

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, 44 yıllık hayallerinin gerçekleşmesi noktasında sona geldiklerini söyledi.

AA02 Mayıs 2021 Pazar 12:46 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 12:46
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Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında konuk ettikleri Akhisarspor'u 3-0 gibi net skorla mağlup ederek, bir üst lig iddialarını son haftaya taşıdıklarını belirtti.

Deplasmanda Tuzlaspor'u mağlup etmeleri halinde yeşil-beyazlı kulübün Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacağına işaret eden Ayhan, camianın bu karşılaşmaya odaklandığını kaydetti.

Ayhan, bu sezon Süper Lig hedefi için mücadele ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Artık 44 yıllık hayalimizin gerçekleşmesi noktasında sona geldik. Son bir 90 dakika kaldı. Tüm camia kenetlendi, Tuzlaspor maçına odaklandık. Hedefimiz İstanbul deplasmanından galip dönmek. Tuzlaspor'u mağlup ederek Giresun halkının 44 yıllık Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz."

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