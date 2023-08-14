Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, taraftarlardan destek istedi

Bitexen Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, transfer yasağı ve maddi zorluklar karşısında tek tek her şeyin üstesinden gelmeye çalıştıklarını ifade etti.

Farklı kaynaklar yaratarak süreci en iyi şekilde yürütmeye çalıştıklarını aktaran Ekiz, şehir olarak da devre arasında transfer yasağını kaldırıp, Giresunspor'un bu sezonu hak ettiği yerde bitirmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ekiz, takımdaki genç futbolcuların çoğunun ilk kez Bodrum FK karşısında profesyonel olarak forma giydiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yüreklerindeki heyecanı, kalplerindeki çarpıntıyı hissettik. Onlar elbette hata yapacak ama onlar bizim aslan yürekli Giresunlu çocuklarımız. Devre arasına kadar bu çocuklarımızla gideceğiz. Onların da memleketleri için, doğup büyüdüğü şehir için ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. Tek ricamız, onların motivasyonunu üst seviyelere çıkarmak, kırmamak ve üzmemek. Çünkü onlar iyi niyetleriyle gerçekten memleket savunucuları."