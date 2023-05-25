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Spor

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak: Ligde tamam mı, devam mı diyeceğiz

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Yamak, taraftarları Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile oynayacakları maça davet etti.

25 Mayıs 2023 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
Giresunspor Başkanı Nahid Yamak: Ligde tamam mı, devam mı diyeceğiz
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Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Trabzonspor ile yapacakları maça taraftarları davet etti.

Yamak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile oynayacakları maçın ligdeki durumları için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Taraftarlardan tribünleri doldurmasını isteyen Yamak, "Ligde tamam mı, devam mı diyebileceğimiz bu önemli maçta sizleri tribünlere bekliyoruz. Bu tribünler sizlerle güzel. Sizler olunca biz daha güçlüyüz, daha kuvvetliyiz. Maça bilet alarak tribünde olmanızı istiyoruz." dedi.

Yamak, bunun takıma kuvvet ve destek sağlayacağını vurgulayarak, "Bu zorlu mücadelede hepinize ihtiyacımız var. Kulübümüzün yarınları için, Süper Lig'deki kalıcılığı için, Giresun'a, Giresunlulara ihtiyacımız var, sizleri maça bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Giresunlu iş insanlarından ve gurbetçilerden de destek isteyen Yamak, şunları kaydetti:

"Bu sizler için yapılmış bir kuvvet, sevgi, dostluk ve gelecek çağrısıdır. Ben bu kampanyaya Giresunspor Kulübü Başkanı olarak 500 bilet alarak destek veriyorum. Gerek Giresun'da gerek Türkiye'de farklı şehirlerde gerekse de gurbette yaşayan tüm Giresunlulardan bilet alarak bu kampanyaya destek vermesini istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah hepimizin birliğiyle bu kulüp bu ligde devam edecek ve önümüzdeki engelleri hep birlikte aşacağız. Hepinize buradan selamlar, saygılar."

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