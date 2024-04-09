İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2024 Salı / 1 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2469
  • EURO
    35,0963
  • ALTIN
    2448.22
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor bu sezon evinde kazanamıyor!
Spor

Giresunspor bu sezon evinde kazanamıyor!

Trendyol 1. Lig'in 29'uncu. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor, bu sezon evinde oynadığı 14 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Karadeniz ekibi, evinde sadece Erzurumspor FK'yi yenebildi.

AA9 Nisan 2024 Salı 15:54 - Güncelleme:
Giresunspor bu sezon evinde kazanamıyor!
ABONE OL

Transfer yasağı nedeniyle sezona altyapı takviyeli genç kadroyla başlayan Karadeniz ekibinin, 28. haftada Erzurumspor FK deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetle bir alt lige düşmesi kesinleşmişti.

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen yeşil-beyazlılar, iç sahada da arzu edilen sonuçları alamadı.

Kendi evinde geride kalan 29 haftada 14 karşılaşma oynayan Giresun ekibi, sadece Erzurumspor FK'yi 1-0 yenebilmeyi başardı.

Rakipleri önünde 3 kez sahadan beraberlikle ayrılan Bitexen Giresunspor, 10 maçı ise kaybetti.

Sezon boyunca evinde 2 kez gol kaydetme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Kocaelispor ve Erzurumspor FK karşısında birer kez gol sevinci yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.