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Spor

Giresunspor, Deportivo Alaves'ten Borja Sainz'ı kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Giresunspor, La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves'te forma giyen Borja Sainz'ı renklerine bağladı.

AA28 Temmuz 2022 Perşembe 19:05 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, İspanyol futbolcu Borja Sainz'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Borja Sainz ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Borja Sainz'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BORJA SAINZ KİMDİR?

Futbol kariyerine Athletic Bilbao alt yapısında başlayan Borja Sainz, 2017'nin yazında Deportivo Alaves'e transfer oldu. Alaves'te 3 sezon geçiren 21 yaşındaki İspanyol sol kanat oyuncusu, 2021'in yazında kiralık olarak Real Zaragoza'ya gitti.

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