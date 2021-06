DHA 01 Haziran 2021 Salı 11:43 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 11:43

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yeni sezonda güçlü bir kadro kurabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Başkanımız ile birlikte iyi bir koordinasyonda çalışıyoruz" dedi.

44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselerek yılların özlemini sona erdiren Giresunspor'da transfer çalışmalarını kulüp başkanı Hakan Karaahmet ile birlikte sürdüren teknik direktör Hakan Keleş, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek istedikleri ve bu yönde çalıştıklarını söyledi. Keleş, "Yeni sezonda güçlü bir kadro kurabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Başkanımız ile birlikte hemen her gün irtibat halindeyiz ve iyi bir koordinasyonda çalışıyoruz. Planlı ve programlı bir şekilde hareket ediyoruz. İç transferde görüşmelerimiz sürüyor. Dış transferler ile ilgili de takibimizde olan oyuncular var. Burada da bir liste oluşturacağım. Süper Lig'den de 3-4 yerli oyuncu transfer etmek istiyoruz. Şu an için kesin olarak anlaştık diyebileceğimiz bir oyuncumuz yok. Her türlü seçeneği titizlikle yürütüyoruz" diye konuştu.

"ÖNCELİK LİGDE KALMAK"

Giresunspor'un ilk sezondaki hedefinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Keleş, "Önceliğimiz ligde kalmak. Sezon içerisinde güçlü, ne istediğini bilen, kararlı ve hırslı bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu arada Giresunspor yönetiminin, geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısını Club Brugge takımında kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli oyuncu Nabil Dirar, Gençlerbirliği'nden Sefa Yılmaz ve Kasımpaşa'dan kaleci Ramazan Köse ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.