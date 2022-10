Giresunspor evinde 3 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Amasyaspor FK'yi 3-1 yenen Bitexen Giresunspor, bir üst tura yükseldi.

STAT: Çotanak

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Muratcan Ilgaz

BITEXEN GİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan - Talha Ulvan, Sergen Piçinciol, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Senghor (Dk. 46 Sergio), Mejia (Dk. 61 Savicevic), Murat Cem Akpınar, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Kuwas), Doğan Can Davas (Dk. 61 Görkem Sağlam), Oğulcan Çağlayan (Dk. 83 Mert Kurt)

AMASYASPOR FK: Onur Güney - Alparslan Devlet Yüce, Emircan Ataş, Enes Salih Çavdar, Arif İşçi, Yahya Kemal Baki (Dk. 73 Bedirhan Kurt), Mehmet Can Göndüz (Dk. 85 Abdul Kadir Dursun), Mustafa Can Karagöz (Dk. 57 Yusuf Emre Baran), Furkan Karabatak (Dk. 83 Semih Acar), Ceyhun Çepnioğlu (Dk. 73 Kemal Aleçakır), Talha Reşat Bulut

GOLLER: Dk. 42 Murat Cem Akpınar, Dk. 66 Görkem Sağlam, Dk. 70 Sergio (Bitexen Giresunspor) - Dk. 38 Kadir Seven (KK) (Amasyaspor FK)

SARI KARTLAR: Faustin Senghor, Murat Cem Akpınar, Mert Kurt (Bitexen Giresunspor)