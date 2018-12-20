Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman Giresunspor Fenerbahçe canlı izle hangi kanalda saat kaçta? Spor tutkunları Giresunspor Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. FB Giresunspor maçı son dakika haberleri merak ediliyor. Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı olarak nereden izlenecek? İki ezeli rakip Giresunspor Fenerbahçe maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Giresunspor’da tur kapışması Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yendiği Giresunspor’a konuk oluyor. Ligde tarihinin en kötü dönemini geçiren Sarı-Lacivertliler, beraberlikte bile turu geçecek. Kanarya, gollü tek farklı yenilgilerde de son 16’ya kalacak. Karadeniz temsilcisi 1-0 kazanırsa uzatmalara gidilecek. Ersun Yanal’ın sahaya as oyuncuların ağırlıkta olduğu 11’le çıkması bekleniyor. Giresunspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler... Giresunspor: Anıl, Emre Uğur, Uğur Kuru, Ferhat, Bahadır, Hüsamettin, Husmani, Kağan, Said Azza, Volkan, Dauda olacak. Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, M.Topal, Eljif, M.Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado yer alıyor. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Giresunspor maçı Giresun Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele A2TV'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı ve Michael Frey’in Giresunspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk ise teknik direktör Ersun Yanal’ın görev vermesi durumunda Giresunspor önünde forma giyebilecek.

SOLDADO'NUN CEZASI BİTİYOR

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado’nun cezası sona erdi. Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan saha için olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Roberto Soldado, Giresunspor müsabakasıyla formasına kavuşacak. Soldado, Galatasaray derbisinin ardından 5’i ligde, 1’i ise kupada olmak üzere 6 resmi maçta forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerde bir diğer cezalı oyuncu Jailson Marques Siqueira ise Giresunspor karşısında da takımdaki yerini alamayacak.

Giresunspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Giresunspor: Anıl, Emre Uğur, Uğur Kuru, Ferhat, Bahadır, Hüsamettin, Husmani, Kağan, Said Azza, Volkan, Dauda

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, M.Topal, Eljif, M.Ekici, Ayew, Valbuena, Soldado

Fenerbahçe rövanşa hazır!

Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla birlikte Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ersun Yanal yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat sürdü. İki gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma oyunu oynayıp pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe idmanın ardından maçın oynanacağı Giresun’a gitti.

Soldado: Futbola hasret kaldım

İspanyol oyuncu, Galatasaray derbisindeki olayların ardından aldığı 6 maçlık cezayı tamamladı. Bu akşam Giresun karşısında formasına kavuşması beklenen Soldado, sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Tecrübeli golcü, “Takımımdan bu kadar uzun süre ayrı kaldığım için üzgünüm. Futbolu çok özledim. Bir an önce oynamak istiyorum. Göreve hazırım ve hocam da bunu biliyor” ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal: Kupayı alacağız

Başkan Ali Koç, Ersun Yanal için düzenlenen imza töreninde Finansal Fair- Play tehlikesine dikkat çekti. Koç, “FFP şartlarını karşılayamayacağız” diyerek Avrupa kupalarına katılmama cezası alabileceklerini söyledi. Sarı-Lacivertliler’in bu cezayı çekmesi için önce Avrupa bileti alması şart. Eğer bu sezon bilet alamazsa, önümüzdeki yıl şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyecek. Ligde 17. sırada bulunan Kanarya için tek çıkar yol, Türkiye Kupası’nı kazanıp Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmak ve cezasını bu şekilde çekmek.

‘Rakip kim olursa olsun...’

Ersun Yanal, öğrencileriyle yaptığı toplantıda bu duruma dikkat çekerek, “Türkiye Kupası bizim için hiç olmadığı kadar önemli. Bizim için kupayı kazanmaktan başka yol yok. Bu nedenle herkes, kupa maçlarında rakip kim olursa olsun sahaya çok iyi motive olmuş bir şekilde çıkmalı” uyarısında bulundu.