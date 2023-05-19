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Spor

Giresunspor forması giyen Arda Kılıç ameliyat oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Arda Kılıç ameliyat oldu.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 13:55 - Güncelleme:
Giresunspor forması giyen Arda Kılıç ameliyat oldu!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da çapraz bağında yırtık tespit edilen Arda Kılıç, ameliyat edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kılıç'ın hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası ilk kontrollerinde, sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Oyuncunun, bugün özel hastanede başarılı bir ameliyat geçirdiği vurgulanarak, "Futbolcumuzun genel durumu iyi olup, tedavi sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Oyuncumuza, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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