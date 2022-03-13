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Spor

Giresunspor, Gaziantep FK maçına 4 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak Giresunspor'da, sakatlığı bulanan Zeki Yavru, Emre Taşdemir, Arda Kılıç ile tedavisi devam eden Erol Can Akdağ yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA13 Mart 2022 Pazar 14:55 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 14:55
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GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

GZT Giresunspor, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 32 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil beyazlı takım, Gaziantep FK karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Zeki Yavru, Emre Taşdemir, Arda Kılıç ile tedavisi devam eden Erol Can Akdağ yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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