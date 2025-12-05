İSTANBUL 20°C / 11°C
  Giresunspor: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Spor

Giresunspor: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral, “Futbolda bahis” iddialarıyla ilgili kulübe resmi bir bildirim gelmediğini, süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

5 Aralık 2025 Cuma 18:25
Giresunspor: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Giresunspor Kulübü Başkanı Emin Eltuğral, "Futbolda bahis" soruşturmasını yakından takip ettiklerini bildirdi.

Eltuğral, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, soruşturmayla ilgili kendilerine ulaşan resmi bir evrak ya da başvuru bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Konu geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmiş ve olaya adı karıştığı iddia edilen, eskiden Giresunspor forması giyen futbolcumuz konuyla alakalı sosyal medya hesapları üzerinden iddiaları yalanlayan bir açıklama yapmış ve olayın bir dolandırıcılık konusu olduğunu ifade etmişti. Bunun haricinde farklı bir bilgi veya belgenin bizlere ulaşmadığını ifade etmek isterim."

Eltuğral, Türk adaletine güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, "Soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyor, gelişmeleri Giresunspor Kulübü olarak yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

