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Spor

Giresunspor, Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, Göztepe karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

AA22 Şubat 2022 Salı 13:54 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 13:54
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Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27. haftada 27 Şubat Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacaklarını belirtti.

İzmir temsilcisiyle oynayacakları karşılaşmanın ligde kalma adına verdikleri mücadele açısından kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Akgün, şöyle devam etti:

"Göztepe karşısındaki galibiyet hedefliyoruz. Zorlu maçı kazanarak hem çıkışa geçmek hem de alt sıralardan biraz olsun uzaklaşmak istiyoruz. Oyuncularımız ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyoruz."

Akgün, Giresunspor taraftarlarından, Göztepe maçında tribünlerdeki yerlerini almalarını ve takımlarına gereken desteği vermelerini istedi.

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