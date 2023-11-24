İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8823
  • EURO
    31,6229
  • ALTIN
    1856.57
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor, evinde taraftarıyla kazanmak istiyor
Spor

Giresunspor, evinde taraftarıyla kazanmak istiyor

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'u konuk edecek Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, açıklamalarda bulundu. Ekiz, en az 10 bin taraftarı tribünde görmek istediklerini vurguladı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 18:36 - Güncelleme:
Giresunspor, evinde taraftarıyla kazanmak istiyor
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek Giresunspor'un basın sözcüsü Emrullah Ekiz, bu maçı taraftarın desteği ile kazanmak istediklerini belirtti.

Ekiz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, en az 10 bin taraftarı tribünde görmek istediklerini vurguladı.

Geçen hafta başlattıkları kampanya ile tüm taraftarları maça davet ettiklerini anımsatan Ekiz, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içinde ne kadar güçlü olduğunuzu göstermek ve güçlü bir tribün desteği sağlamak amacıyla 'Tribünde10BinÇotanak' etiketiyle başlattığımız kampanyamıza, çotanak armaya gönül vermiş tüm taraftarlarımızı bir kez daha davet ediyoruz. Bu kampanyaya ek olarak cumartesi günü saat 16.30'da Çotanak Store mağazamız önünde taraftarlarımızla buluşacağız. Buradan 7'den 70'e tüm taraftarlarımızla büyük Giresunspor konvoyu eşliğinde stadyuma gideceğiz."

Kocaelispor ve Gençlerbirliği müsabakaları için paket bilet uygulaması yapılacağına da dikkati çeken Ekiz, bilet fiyatlarının kale arkası 50, batı üst 75, doğu alt 100, batı alt tribün için ise 250 lira olduğunu aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.