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Spor

Giresunspor kaçan galibiyete yanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Ercan Ayhan, Fraport TAV Antalyaspor karşısında galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

AA15 Ocak 2023 Pazar 15:34 - Güncelleme:
Giresunspor kaçan galibiyete yanıyor
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Ayhan, AA muhabirine, dün deplasmanda ilk yarının son maçında rakipleri Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıklarını anımsattı.

Antalya deplasmanında son dakikalarda galip gelebilecek pozisyonları yakaladıklarını belirten Ayhan, "Şanssızlık nedeniyle bunları değerlendiremedik. Antalyaspor karşısında çok istememize, sonuna kadar mücadele etmemize rağmen 3 puan elde edemediğimiz için üzgünüz. Yine de bir puan deplasmanda iyidir." dedi.

Ayhan, ligin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar almayı, sezonu ilk 10 takım arasında tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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