Giresunspor kaçan galibiyete yanıyor

Ayhan, AA muhabirine, dün deplasmanda ilk yarının son maçında rakipleri Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıklarını anımsattı.

Antalya deplasmanında son dakikalarda galip gelebilecek pozisyonları yakaladıklarını belirten Ayhan, "Şanssızlık nedeniyle bunları değerlendiremedik. Antalyaspor karşısında çok istememize, sonuna kadar mücadele etmemize rağmen 3 puan elde edemediğimiz için üzgünüz. Yine de bir puan deplasmanda iyidir." dedi.

Ayhan, ligin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar almayı, sezonu ilk 10 takım arasında tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.