Giresunspor kadrosundaki 11-12 isimle yola devam edecek

AA 14 Haziran 2021 Pazartesi 15:41 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 15:41

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da Erzurum'da başlayacaklarını bildirdi.

Keleş, AA muhabirine, oyuncuların yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz'da Erzurum'da toplanacaklarını söyledi.

Buradaki kampının 15 gün süreceğini belirten Keleş, ikinci etabın da yine yurt içinde gerçekleştirileceğini ancak şu anda yerin netleşmediğini ifade etti.

Keleş, kadro oluşturma çalışmalarının da devam ettiğini, iç transferde 11-12 isimle yollarına devam edeceklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Yine birkaç genç oyuncumuz da kadromuzda yer alacak. Dış transferde görüşmelerimiz devam ediyor. Genç oyuncular üzerinde duruyoruz. Kulübümüzün ekonomik durumunu da dikkate alarak Giresunspor'a en iyi katkıyı sunacak isimlerle anlaşmayı hedefliyoruz.'