İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2022 Pazartesi / 13 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor son 5 maçında galibiyeti unuttu
Spor

Giresunspor son 5 maçında galibiyeti unuttu

44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele eden GZT Giresunspor, son 5 maçında 3 puanı bir arada göremedi.

IHA14 Şubat 2022 Pazartesi 11:08 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:08
ABONE OL

Ligdeki son galibiyetini 20. Haftada 1-0'lık sonuçla Galatasaray deplasmanında alan Çotanaklar, o maçtan sonra oynadığı 5 karşılaşmada galip gelemedi.

21. Haftada sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 kaybeden Yeşil Beyazlılar, 22. Haftada kaleci Okan Kocuk'un maçın uzatma dakikalarında bir penaltıyı iki kere kurtardığı Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

23. Haftada kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Giresunspor, 24. Haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 ve son olarak da Fenerbahçe'ye kendi evinde 2-1 mağlup oldu.

20. Haftada 25 puanla sıralamada 14. basamakta bulunan GZT Giresunspor, üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından 25. Haftayı 26 puanla küme düşme potasının içinde 17. sırada tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.