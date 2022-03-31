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Spor

Giresunspor, Souleymane Doukara'yı gönderdi

GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.

AA31 Mart 2022 Perşembe 16:28 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 16:28
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Souleymane Doukara'nın, 20 Mart'ta deplasmanda oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ardından rakip takım tribünlerine giderek sevinç gösterisi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, gerçekleştirdiği sevinç gösterileri, sadakat yükümlülüğüne aykırı tutum ve davranışları nedeniyle oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği kaydedildi.

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