Giresunspor, Süper Lig'e veda etti

49. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan topu kornere çeldi.

59. dakikada Doğan Can Davas sol kanattan getirdiği topu yerden Borja Sainz'a aktardı. Borja Sainz'ın 20 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.

90+3. dakikada Campuzano, Antalyaspor defansından kaptığı topu yerden Mert Han Kurt'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girer girmez vurdu, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Sönmez

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Campuzano, Görkem Sağlam (Dk 74 Murat Cem Akpınar), Doğan Can Davas (Dk. 74 Mert Han Kurt), Borja Sainz, Savicevic (Dk. 48 Mejia), Bajic (Dk. 65 Alper Uludağ)

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Gerxhaliu (Dk. 67 Ndao), Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Erdal Rakip, Fernando (Dk. 67 Ufuk Akyol), Nakajima (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Ghacha (Dk. 76 Mustafa Erdilman), Larsson, Wright

Goller: Dk. 17 Bajic (Penaltıdan), Dk. 59 Borjia Sainz (Bitexen Giresunspor)

Kırmızı Kart: Dk. 60 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Campuzano (Bitexen Giresunspor), Dk. 35 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)