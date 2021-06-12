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Spor

Giresunspor transferde aceleci değil

Süper Lig'in yeni takımlarından Giresunspor'da yeni sezon öncesi iç transfer görüşmeleri sürerken, kulüp başkanı Hakan Karaahmet de İstanbul'da dış transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

DHA12 Haziran 2021 Cumartesi 10:15 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:15
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Teknik direktör Hakan Keleş, sportif direktör Fatih Kavlak ile İstanbul'da üs kurarak transfere hız veren Giresunspor'da kulüp başkanı Hakan Karaahmet, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, transferler konusunda doğru hamleler yapmak istediklerini belirtti. Dış transfer konusunda aceleci olmadıklarını ve panik yapmadıklarını kaydeden Karaahmet, "Çünkü biz geçtiğimiz sezon lig devam ederken Süper Lig çalışmalarımıza başladık. Ne yapacağımızı ve nasıl bir kadro kuracağımızı iyi biliyoruz" dedi.

"TRANSFERDE PANİK YAPMIYORUZ"

Karaahmet, teknik direktör Hakan Keleş ile sportif direktör Fatih Kavlak'ın önerdiği oyuncularla görüşeceklerini ve bütçelerine göre hareket edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Ekonomik tabloyu doğru oluşturmazsak kulüplerin geleceğine büyük zararlar veriyoruz. Biz doğru zamanda hamle yapma taraftarıyız. O yüzden oluşturabileceğimiz kadro ihtimalleri üzerinde bir öngörümüz var. İstediğimiz rakamlara geldiğinde Giresunspor takımı oluşmaya başlayacak. Bunu da zamanla göreceğiz. Aceleci değiliz, panik yapmıyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Planlarımız belli. Doğru zamanda, doğru maliyetlerle bunu yapma taraftarıyız."

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE GÜZEL MÜJDELER VERECEĞİZ"

Karaahmet, taraftarlara da seslenerek, "Taraftarlarımız biraz daha sabretsinler. Kısa bir süre içerisinde camiamıza güzel müjdeler vereceğiz. Yeni sezonda Giresunspor'u Süper Lig'de başarıyla temsil edecek bir kadro kurmak için çok yoğun mesai harcıyoruz. Bu hafta içerisinde görüştüğümüz isimlerle epey yol kat ettik. Birkaç gün içerisinde bu görüşmelerin detayları hakkında gerekli açıklamaları yapacağız" ifadelerini kullandı.

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