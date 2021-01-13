Giresunspor transfere kapalı!

AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:25 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:25

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Transfere kapalıyız, takımın ahengini bozmayacağız." dedi.



Karademir, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, çok zorlu bir ilk yarı geçirmelerine rağmen devreyi lider tamamladıklarını söyledi.

Yönetim olarak finansal düzenlemelerle uğraştıklarını vurgulayan Karademir, "Ligde takım şampiyonluğa geldi ama finansal sıkıntılar devam ediyor. Şu anda birikmiş 4,6 milyon lira ödeme yapmamız gerekiyor. Lafla herkes yanımızda ama iş nakit olarak ödemeye geldiğinde çok da destek göremiyoruz." diye konuştu.

Karademir, kulüp başkanı Hakan Karaahmet'in finansal sorunları çözmek için sürekli temas halinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Başkanımız çok uğraşıyor ama sonuç alamıyoruz. İş insanlarımızdan bir destek göremiyoruz. Kulübün maddi durumu çok iç açıcı değil. Maddi anlamda büyük sıkıntılarımız devam ediyor ve bu sarmal haline geliyor. İş insanlarından, kurumlardan artık gerçekten destek görmemiz lazım. Bir iş insanı da 'Formanın arkası boş, reklam vereyim.' demiyor. Bu başarının devam etmesi için de para lazım. Salgın var, ekonomi kötü ama bu takım da insanlara moral oluyor."

Uzun yıllardır belki de ilk kez Süper Lig'e çok yakın olduklarını vurgulayan Karademir, "Bu trenin kaçmaması lazım. Şehir olarak, iş insanları olarak hala desteklenmiş bir kulüp yok. Locaların çoğundan para gelmedi. Bu sezonu taşımak için ciddi desteğe ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Ferhat Karademir, transfer yapmayı düşünmediklerinin altını çizerek, "Transfere kapalıyız, takımın ahengini bozmayacağız. Devre arası transferi zaten zordur. Transfer tahtası da zaten kapalı, bunu açmak için 6 milyon lira civarı ödememiz gereken bir rakam var." ifadelerini kullandı.

