Giresunspor yeni sezon çalışmalarına Bolu'da devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde hazırlık kampının ikinci etabını Bolu'da sürdürüyor. Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Süper Lig'de 2 sezon başarılı olmuş ama geçen sezon şanssız bir şekilde bir puanla düşen bir camiayız. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Giresunspor'a layık olmak için hepimiz birlikte burada savaş vereceğiz" dedi.

Yeşil-beyazlı ekip, 2023-2024 sezonu için hazırlık kampının ikinci etabını tamamlamak üzere Bolu'ya geldi. Karacasu mevkiinde bulunan bir otelde kamp yapan Karadeniz temsilcisi, sabah yaptığı idmana ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenman, pas çalışmalarıyla tamamlandı. Genç kadrosuyla Bolu'da kampa giren Giresunspor, 31 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

"İyi bir Giresunspor oluşturacağız"

Altyapıdan, kiralıktan dönen ve geçen yıldan takımda kalan oyuncularla iyi bir Giresunspor oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Mustafa Kaplan, "Bugün Bolu'da ikinci günümüz. Daha önce de bildiğimiz bir kamp merkezi, yani tesis olarak da güzel. Sahalarda zemin olarak da güzel. Çalışmalarımızı iyi bir şekilde devam ediyor. Biz ayın 31'ine kadar da burada çalışacağız. 3 tane de hazırlık maçı oynayacağız. Genç oyuncularımıza geçen seneki kalan oyuncularımızla beraber, kiralıktan dönen oyuncularla beraber iyi bir Giresunspor oluşturacağız" dedi.

Giresunspor'a layık olmak için savaş vereceklerini dile getiren Kaplan, "Hedef deyince şöyle söylemek lazım; geçen sezon düşen bir camia. Ama birçok oyuncusunu kaybetmiş bir takım. İşte bizim elimizde oyuncuları en iyi şekilde kullanıp iyi bir Giresunspor oluşturmak istiyoruz. Burada da genç takımdan aldığımız oyunculardan lig içerisinde faydalanmak istiyoruz, kiralıktan gelen oyuncuları kullanmak istiyoruz. Bize geçen sezon takımın şablondaki olan bazı oyuncuları iskeletimiz olarak düşünüyoruz. Koşan, mücadele eden, savaşan bir Giresunspor arkamızda sürekli destekçimiz olacak Giresunspor taraftarlarıyla beraber saha içerisinde saha dışarısında iyi bir birlik beraberlik içinde Giresunspor'a layık olmak için hepimiz birlikte burada savaş vereceğiz" diye konuştu.

"Altyapılara önem vermek lazım. Yabancı oyuncularla bir yere varamayacağımız belli oluyor"

Altyapı oyuncularının önemine değinen Kaplan, "Süper Lig'de 2 sezon başarılı olmuş ama geçen sezon şanssız bir şekilde bir puanla düşen bir camiayız. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Planlamanı doğru yapmak lazım. Altyapılara vermek lazım. Sürekli yabancı oyuncularla bir yere varamayacağımız belli oluyor. İşte bu yüzden kulüplerimiz çok ekonomik sıkıntılar çekiyor. Bunlardan bir tanesi de biziz. Bunu önlemek için iyi bir altyapı, aşağıdan gelen iyi oyuncular ve kulüp bütçesine göre yapacağımız transferlerle daha başarılı sezonlar geçirebiliriz. Ne yazık ki Türkiye'de bu konudan dolayı birçok kulüp sıkıntılı, hem oyuncu bazında, hem transfer bazında, hem de altyapıdan az gelen oyunculardan dolayı. Ama biz bu sezon Giresunspor'dan aşağıdan aldığımız oyunculardan 6-7 tanesine çok memnunuz. İnşallah böyle devam ederler. Elimizdeki kalanlarla beraber dediğim gibi Giresunspor'u oluşturup lige iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Çektiğimiz fikstüre göre ilk maç içeride Bodrumspor'la oynayacağız. Bu da bizim için bir avantaj. Seyircimizin önünde oynayacağız ve seyircimizin desteğine inşallah lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.