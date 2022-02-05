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Spor

Giresunspor'a Portekiz 10 numara geldi

Giresunspor, 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Chiquinho ile anlaştı.

IHA5 Şubat 2022 Cumartesi 14:09 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 14:09
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GZT Giresunspor, kadrosuna önemli bir transfer yapmaya hazırlanıyor. 10 numara mevkiinde oynayan Jean Pyerre'yi transfer eden ancak bu oyuncunun sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edilmesinin ardından B planını uygulamaya koyan Çotanaklar, rotayı Portekiz'e çevirdi. Yeşil-beyazlılar, bonservisi Benfica'da olan ancak Braga'da kiralık olarak forma giyen Chiquinho ile anlaşma sağladı.

Chiquinho, Giresunspor ile sözleşme imzalamak üzere dün gece Türkiye'ye geldi. Chiquinho'nun havalimanındaki resmini sosyal medya hesabından paylaşan Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, bu transferi resmi olarak ilk duyuran isim oldu. Yeşil-beyazlı kulübün Chiquinho transferinin detaylarını kısa bir süre içerisinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

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