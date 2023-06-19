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Spor

Giresunspor'da 2 yeni sözleşme

Bu sezon Süper Lig'den düşen Giresunspor'da, Erol Can Akdağ ve Erkan Anapa ile yeniden sözleşme imzalandığı bildirildi.

19 Haziran 2023 Pazartesi 18:53 - Güncelleme:
Giresunspor'da 2 yeni sözleşme
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Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Giresunspor'da, Erol Can Akdağ ve Erkan Anapa ile yeniden sözleşme imzalandığı bildirildi.

İKİ İSİMLE DE İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu Tuzlaspor'da kiralık olarak geçiren Erol Can Akdağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncunun yuvaya dönüş yaptığı aktarılarak, "Kendisine tekrardan 'hoş geldin' diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaleci Erkan Anapa ile de yeni sözleşme imzalandığı kaydedilen açıklamada, "Sözleşmeye göre oyuncumuz ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Kendisine Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

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