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Spor

Giresunspor'da 4 imza birden

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor, Caner Hüseyin Bağ, Sadi Karaduman, Helder Tavares ve Diarra Mamadou ile sözleşme imzaladı.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:06 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:06
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Giresunspor, Erzurum’da kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği imza töreniyle ikisi yabancı, ikisi yerli olmak üzere toplam 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Yeşil beyazlı kulüp, Hatayspor ile yollarını ayıran sol kanat oyuncusu Caner Hüseyin Bağ ve stoper Sadi Karaduman ile 1'er yıl, son olarak Altay forması giyen orta saha oyuncusu Portekizli Helder Tavares ile 2 yıl ve Bursaspor'dan ayrılan Senegalli Diarra Mamadou ile de 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Giresunspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Giresunsporumuzun Erzurum’da kamp yaptığı otelde gerçekleştirdiği imza töreninde Caner Hüseyin Bağ 1 yıl, Sadi Karaduman ile 1 yıl, Helder Luıs Lopes Vıera Tavares ile 2 yıl, Diarra Mamadou ile de 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yeşil beyazlı camiamıza hayırlı olsun."

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