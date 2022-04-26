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Spor

Giresunspor'da Adana Demirspor maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Giresunspor'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA26 Nisan 2022 Salı 18:19 - Güncelleme:
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GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çotanak Spor Kompleksinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldı.

Giresunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin Adana Demirspor karşısında 3 puan almak olduğunu söyledi.

Kazanmaları halinde sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala ligde kalmayı garantileyeceklerini vurgulayan Akgün, "Saha ve seyirci avantajına sahibiz. Zorlu maça en iyi şekilde hazırlanacak ve taraftarımızın da sağlayacağı destekle Adana ekibi karşısında 3 puan alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Akgün, Giresunspor taraftarlarını Adana Demirspor maçına davet ederek, takımlarına gereken katkıyı da sunmaları çağrısında bulundu.

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