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Spor

Giresunspor'da Beşiktaş maçında tek eksik Douglas Bacelar

Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Giresunspor'da, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

AA26 Kasım 2021 Cuma 13:01 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 13:01
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GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Son maçında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen GZT Giresunspor, 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde ilk puanını 5. haftada alan ve son dönemde de toparlanan GZT Giresunspor, alt sıralardan uzaklaşmak için Beşiktaş karşısında da puan arayacak.

Karadeniz temsilcisi, son olarak Beşiktaş'a karşı 1977 yılında oynadığı lig maçının ardından 44 yıl sonra ilk kez siyah-beyazlı takım ile karşılaşacak.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Bugün havayoluyla saat 14.45'da İstanbul'a gidecek yeşil-beyazlı takım, kapma girerek maç saatini bekleyecek.

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