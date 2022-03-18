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Spor

Giresunsporlu dört oyuncuya milli davet

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un dört oyuncusu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

AA18 Mart 2022 Cuma 11:01 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 11:01
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolculardan Aziz Behich, Hamidou Traore, Souleymane Doukara ve Joe Champness'ın ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği belirtilerek, "21-30 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacak olan uluslararası müsabakalarda Aziz Behich Avustralya, Hamidou Traore Mali, Souleymane Doukara ise Moritanya milli takımlarının başarısı için mücadele edecekler. Oyuncumuz Joe Champness ise 18-30 Mart tarihleri arasında Yeni Zelanda Milli Takımı'yla uluslararası müsabakalara katılacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, milli davet alan oyuncular başarı dilendi.

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