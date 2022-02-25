Giresunspor'da Fatih Kavlak ile yolların ayrıldığı açıklandı

AA 25 Şubat 2022 Cuma 17:39 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 17:39

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, sportif direktör Fatih Kavlak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Fatih Kavlak ile bugün itibarıyla yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, kulübe yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilen Kavlak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.