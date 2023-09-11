Giresunspor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, Nahid Ramazan Yamak başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımı yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında Yamak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu bir araya geldi.

Toplantının ardından yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İkinci Başkan: Burçin Yurt

Başkan vekilleri: Emin Ertuğral (Üyelik geliştirme sorumlusu), Osman Topal (Stadyum, tesisler ve futbol şube sorumlusu), Fahrettin Kumaş (Yurt dışı ilişkiler sorumlusu), Ali Ustaal (Proje ve kaynak geliştirme) ve Mehmet Yiğit (STK'lerden sorumlu)

Genel sekreter: Erdinç Hıdımoğlu

Basın sözcüsü: Emrullah Ekiz

Asbaşkanlar: Erkan Babaç (Futbol şube sorumlusu), Uğur Karakılıç (Futbol şube sorumlusu) ve Kenan Şahin (Proje ve kaynak geliştirme sorumlusu)

Muhasip üye: Osman Murat Türkoğlu

Altyapı sorumlusu: Battal Gazi Özdemir

Amatör branşlar ve taraftar sorumlusu: Yusuf Hacıibrahimoğlu

Yurt dışı ilişkiler ve üyelik geliştirme sorumlusu: Faruk Beyaz