Giresunspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 3 eksik

AA 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:02 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:02

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen GZT Giresunspor, 25 puanla 14. sırada yer alıyor.



Karadeniz temsilcisi, evinde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor.



GZT Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hamidou Traore ve Souleymane Doukara ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

