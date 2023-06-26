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Spor

Giresunspor'da Mustafa Kaplan dönemi

Spor Toto 1. Lig takımı Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşma sağladığını duyurdu.

26 Haziran 2023 Pazartesi 01:13 - Güncelleme:
Giresunspor'da Mustafa Kaplan dönemi
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

ESKİ FUTBOLCU EKİPTE YER ALACAK

Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörü Hakan Kurt ve yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularından Ali Sakal'ın da görev alacağı aktarılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ve ekibine 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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