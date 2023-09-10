İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2023 Pazar / 25 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor'da Nahid Yamak yeniden başkan oldu
Spor

Giresunspor'da Nahid Yamak yeniden başkan oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında kulüp başkanlığına yeniden Nahid Ramazan Yamak seçildi.

AA10 Eylül 2023 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Giresunspor'da Nahid Yamak yeniden başkan oldu
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, kulüp başkanlığına Nahid Ramazan Yamak yeniden seçildi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurula 559 üyeden 84'ü katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Nahid Ramazan Yamak, yeniden başkan seçildi.

Yamak, yaptığı konuşmada, Giresunspor'un başarısı için mücadele ettiklerini belirterek, "Giresunspor, pırlanta gibi gençlerimizin tarih yazması ile her türlü zorluğun üstesinden gelecek ve yoluna devam edecektir. Biz yönetim kurulu olarak temsilcilerimizle çalışma grubumuzla ve camiamızla bu yükün altından kalkacağız." dedi.

Nahid Ramazan Yamak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Ali Ustasal, Battal Gazi Özdemir, Burçin Yurt, Emin Ertuğral, Emrullah Ekiz, Erdinç Hıdımoğlu, Erkan Babaç, Fahrettin Kumaş, Faruk Beyaz, Kenan Şahin, Mehmet Yiğit, Osman Murat Türkoğlu, Osman Topal, Uğur Karakılıç ve Yusuf Hacıibrahimoğlu'ndan oluştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.