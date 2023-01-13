Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan ayrılığı açıklandı

Bitexen Giresunspor, Oğulcan Çağlayan ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Oğulcan Çağlayan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Oğulcan Çağlayan'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN GİRESUNSPOR KARNESİ

Oğulcan Çağlayan, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Giresunspor'da şu ana kadar 11 resmi maça çıktı ve bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 395 dakika süre alan 26 yaşındaki oyuncu, 1 asistle skora etki etti.