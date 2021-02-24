24 Şubat 2021 Çarşamba 23:35 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 23:44

Spor Toto 1. Lig'in lideri Giresunspor, bugün deplasmanda Adanaspor'u yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 44 yıllık Süper Lig hasretini dindirmeye adım adım yaklaşırken elde ettiği galibiyet serisiyle de Manchester City ile yarış içerisinde.

Spor Toto 1. Lig'de 5 Aralık 2020'deki Eskişehirspor maçıyla galibiyet serisine başlayan Giresunspor, ligde art arda 12. maçını da bugün deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yenerek elde etti.

Giresunspor, Dünya genelinde devam eden profesyonel liglerde en uzun galibiyet serisine sahip takım olan Manchester City'yi takip ediyor.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde ligdeki başarılı çizgisini sürdüren Karadeniz ekibi, topladığı 53 puanla lider durumda bulunurken art arda aldığı 12 galibiyetle, 13 maçlık serisi bulunan Guardiola'nın City'sinin ardından dünya futbolunda ikinci durumda bulunuyor.

Spor Arena'nın derlemesine göre, dünya futbolunda devam eden en uzun galibiyet serileri şu şekilde:

13 - Manchester City

12 - Giresunspor

11 - Partizan

11 - Viktoria Berlin

10 - Kızılyıldız

EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM GİRESUNSPOR...



Opta'nın verilerine göre Giresunspor; Avrupa'nın beş büyük ligi, Süper Lig ve bir alt liglerinde mücadele eden 241 kulüp arasında en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

23 maçta 14 gol yiyen Giresunspor'dan daha az gol yiyen tek takım ise La Liga 2'de lider konumda bulunan Mallorca(13).