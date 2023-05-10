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Spor

Giresunspor'dan oyunculara izin

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, oyuncularına izin verdi. Art arda oynayacağı Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarını hükmen galip olarak geçecek olan karadeniz ekibinde bu sebeple takıma 5 gün izin verildi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:35 - Güncelleme:
Giresunspor'dan oyunculara izin
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Spor Toto Süper Lig'in 34 ile 35. haftalarındaki Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarını hükmen 3-0 galip geçecek olan Bitexen Giresunspor'da oyunculara 5 gün izin verildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 28 Mayıs Pazar günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Giresunspor'un bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından oyuncularına 5 günlük izin verildiği belirtildi.

Futbolcuların 16 Mayıs Salı günü tekrardan tesislerde toplanacağı ve Çotanak Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüreceği kaydedildi.

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