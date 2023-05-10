Giresunspor'dan oyunculara izin

Spor Toto Süper Lig'in 34 ile 35. haftalarındaki Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarını hükmen 3-0 galip geçecek olan Bitexen Giresunspor'da oyunculara 5 gün izin verildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 28 Mayıs Pazar günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Giresunspor'un bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından oyuncularına 5 günlük izin verildiği belirtildi.

Futbolcuların 16 Mayıs Salı günü tekrardan tesislerde toplanacağı ve Çotanak Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüreceği kaydedildi.