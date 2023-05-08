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Spor

Giresunspor'dan özür açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da başkan Nahid Yamak özür açıklamasında bulundu.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Giresunspor'dan özür açıklaması
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Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla beraber sarı-lacivertliler zirve yarışında ağır yara aldı.

Maç sonunda Çotanak Stadyumu'nda çalınan şarkı Fenerbahçeli oyuncuları ve yetkilileri sinirlendirdi.

Konuyla ilgili bir yayın organına konuşan Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, "Fener ağlama müziği ile ilgili Ali Koç Başkanımız beni aradı. Fenerbahçe camiasıyla hiçbir problemimiz olamaz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Sayın Başkan Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim." dedi.

Maçın ardından İrfan Can Eğribayat, çalınan şarkılar ile ilgili eleştirilerini dile getirmişti.

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