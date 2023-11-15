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Spor

Giresunspor'dan taraftarlara ''destek'' çağrısı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Giresunspor, taraftarlara destek çağrısında bulundu. Karadeniz temsilcisi, sosyal medyada başlattıkları bilet kampanyasına yeşil beyazlı futbolseverlerden katılım beklediğini belirtti.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 15:59 - Güncelleme:
Giresunspor'dan taraftarlara ''destek'' çağrısı
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Bitexen Giresunspor Kulübü Yönetim Kurulu, taraftarlardan Trendyol 1. Lig'de mücadele eden takımlarına destek çağrısında bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Giresunspor'un taraftarına ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Sosyal medya platformu "X"te #Tribünde10BinÇotanak etiketiyle destek kampanyası başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Kampanyamıza Çotanak armaya gönül vermiş tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz. Şimdi sen de sosyal medya hesabından #Tribünde10BinÇotanak hashtagi ile destek ol! Gücümüzü hem tribünde hem de sosyal medyada göster." ifadelerine yer verildi.

Ligin ilk yarısında iç sahada oynanacak Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarına taraftar desteğinin sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaelispor ve Gençlerbirliği müsabakaları için yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda bilet fiyatları kale arkaları 50, batı üst 75, doğu alt 100, batı alt 250 lira olarak belirlenmiştir. Paket bilet uygulaması yapılacak olup alınacak biletler her iki iç saha maçımızda da geçerli olacaktır. Haydi Çotanaklar, unutma ki biz birlikte çok daha güçlüyüz."

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