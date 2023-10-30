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Spor

Giresunspor'dan TFF'ye ziyaret

Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret ettiği bildirildi.

30 Ekim 2023 Pazartesi 21:20 - Güncelleme:
Giresunspor'dan TFF'ye ziyaret
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Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti. Yamak, yaptığı yazılı açıklamada, şunları aktardı:

"Hem Giresunspor'umuzun hem de Türk futbolunun geleceği için genç oyuncularımızın desteklenmesi ve teşvik edilmesi, Türk futboluna ve milli takımlarımıza kısa ve orta vadede kazandırmayı planladığımız Giresunspor altyapısından yetişmiş oyuncularımızın milli takımlarımız için izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca altyapımızın fiziki anlamda daha sağlıklı bir şekilde tesisleşmesi ve yeni sahaların yapılması ile ilgili taleplerimizi de kendilerine ilettik. Sayın Başkanımıza nazik misafirperverlikleri ve kulübümüze göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ederiz."

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