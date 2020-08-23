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Spor

Giresunspor'dan transfer şov! 9 imza...

Giresunspor, Hayrullah Bilazer, Serginho, Muhammet Himmet Ertürk, Hüsamettin Tut, Michal Nalepa, Tolgahan Acar, Sergen Piçiniol, Kerem Kalafat ve Eren Tozlu ile resmi sözleşme imzaladı.

IHA23 Ağustos 2020 Pazar 15:41 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 15:41
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Giresunspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 9 futbolcuyu renklerine bağladı. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet’in katılımıyla yeni transferlerden Hayrullah Bilazer, Serginho, Muhammet Himmet Ertürk, Hüsamettin Tut, Michal Nalepa, Tolgahan Acar, Sergen Piçiniol ve Eren Tozlu için Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde bulunan Futbol Koordinasyon Merkezi’nde imza töreni düzenlendi.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni transferlerimizin imza töreni için buradayız. Hayrullah Bilazer, Serginho, Muhammed Himmet Ertürk, Hüsamettin Tut, Michal Nalepa, Tolgahan Acar, Sergen Piçinciol ve Eren Tozlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşmeleri imzaladık. Öte yandan Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta forma giyen Kerem Kalafat’ı da bir yıllığına kiralayarak renklerimize kattık . Transferlerimizin yeşil beyazlı camiaya hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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