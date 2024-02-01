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Spor

Giresunspor'dan transfer yasağı açıklaması

1. Lig ekiplerinden Giresunspor, transfer yasağı cezalarını kaldırmak için çok çalıştıklarını açıkladı.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 21:07 - Güncelleme:
Giresunspor'dan transfer yasağı açıklaması
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılması için yoğun çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kulübün internet sitesinden Giresunspor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, yasağın kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu kulüp için kritik bir sürece girildiği vurgulandı.

"CİDDİ MESAFE KAT ETTİK"

Transfer için Başkan Nahid Ramazan Yamak ve camianın gösterdiği çabalara dikkat çekilerek, "Transfer tahtamızın açılabilmesi amacıyla çok ciddi bir mesafe kat etmiş olduğumuzun bilinmesini isteriz. Transferimize engel teşkil eden yabancı oyunculardan Esat Mala ve Marko Milinkovic hariç tüm oyuncu ve kulüplere ait dosyalara ilişkin ödeme mutabakatı sağlamış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, transfer tahtasının açılması durumunda takıma yapılacak takviyelerle ilgili olarak da görüşmelerin büyük bir titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi.

Transfer tahtasının açılmasına ilişkin geçen ay düzenlenen "Yüreğini Koy" destek kampanyasına katılarak bağış yapan destekçilere teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Henüz taahhütlerini yerine getirmemiş olan destekçilerimizin de ivedi şekilde taahhütlerini yerine getirmelerini talep ediyoruz. Kulübümüzün geleceği için hayati öneme sahip bu sürecin başarıyla sonlandırılması için tüm camiamıza ve Giresunspor'u seven herkesin el birliğiyle mücadele etmesi gerektiğini belirtiyor, birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz."

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