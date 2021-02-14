Giresunspor'u Boluspor da durduramadı! 10'da 10...

Beypiliç Boluspor, TFF 1. Lig'in 21'inci haftasında, kendi evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
6'ncı dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında Mustafa Çeçenoğlu'nun şutunu kaleci Onurcan kornere çeldi.
30'uncu dakikada gelişen Giresunspor atağında Uzodimba'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Selmani yumruklayarak çıkardı.
40'ıncı dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın pasında topla buluşan Hamza'nın şutunu kaleci Onurcan kornere çeldi.
71'nci dakikada Giresunsporlu Caner'in kullandığı serbest vuruşun ardından Eren'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı. 0-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Deniz Turgut, Nurettin Dinçer Demir
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Tugay Kacar, Gökhan Sazdağı, Hamza Gür, Oğuzhan Berber, Gyasi (Dk. 65 Araz Abdullayev), Ali Keten, Aykut Demir, Muhsin Yıldırım (Dk. 35 Muhammed Gümüşkaya), Mustafa Çeçenoğlu, (Dk. 82 Diouf)
Giresunspor: Onurcan Piri, Hüseyin Tut, Mehmet Taş, Eren Tozlu (Dk. 84 Kerem Kalafat), Balde, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Serginho (Dk. 90+2 Milinkovic), Hayrullah Bilazer, Uzodimma, Caner Hüseyin Dağ (Dk. 84 Traore)
Gol: Dk. 72 Eren Tozlu (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Ali Keten, Dk. 90 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor), Dk. 90+2 Kerem Kalafat (Giresunspor)